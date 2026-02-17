За ложное сообщение о минировании аэропорта Иркутска мужчину отправят на лечение

Жителя Приморья, который сообщил о ложном минировании аэропорта Иркутска отправят на лечение в психиатрическую больницу. 4 марта 2025 года мужчина, находясь у себя дома, намеренно сообщил о готовящемся взрыве.
— Со своего телефона он позвонил в аэропорт и сообщил о необходимости вызова спецслужб и проведении эвакуации, при этом подчеркивая, что это не шутка, — рассказали КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов Приморского края.
Эксперты уточнили, что обвиняемый страдал от длительного психического расстройства. В связи с этим, в момент совершения преступления он не был способен осознавать, что именно он делает и насколько это опасно для общества. Суд признал мужчину невменяемым. Он не подлежит уголовной ответственности. Вместо этого ему назначили лечение в специализированной психиатрической больнице.