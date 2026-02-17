За ложное сообщение о минировании аэропорта Иркутска мужчину отправят на лечение

Эксперты уточнили, что обвиняемый страдал от длительного психического расстройства. В связи с этим, в момент совершения преступления он не был способен осознавать, что именно он делает и насколько это опасно для общества. Суд признал мужчину невменяемым. Он не подлежит уголовной ответственности. Вместо этого ему назначили лечение в специализированной психиатрической больнице.