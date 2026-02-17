Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников, в нескольких районах зафиксировали падение обломков дронов. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По его данным, атаку отражали около 10 часов.
— Три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов. Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Также прошлой ночью силы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили атаку украинской армии на Севастополь. Из-за ударной волны от одного из сбитых беспилотников пострадал девятилетний мальчик.
Силы противовоздушной обороны за ночь 17 февраля ликвидировали 151 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами.