Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников, в нескольких районах зафиксировали падение обломков дронов. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников, в нескольких районах зафиксировали падение обломков дронов. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его данным, атаку отражали около 10 часов.

— Три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов. Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Также прошлой ночью силы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили атаку украинской армии на Севастополь. Из-за ударной волны от одного из сбитых беспилотников пострадал девятилетний мальчик.

Силы противовоздушной обороны за ночь 17 февраля ликвидировали 151 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами.