Спасатели ищут ребенка, провалившегося в реку Обь

В Новосибирской области ребенок провалился под воду на реке Обь, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По предварительным данным, несовершеннолетний оказался на краю полыньи и упал в воду. Другие детали инцидента пока не разглашаются, но известно, что в тот момент родителей с ним не было.
Спасатели продолжают поиски ребенка под водой, а на месте происшествия работают следователи.
«Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что одиннадцатилетний мальчик в Яковлевском районе Приморского края провалился под лёд на озере и погиб.