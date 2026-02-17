Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ищут ребенка, провалившегося в реку Обь

В Новосибирской области ребенок провалился под воду на реке Обь.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области ребенок провалился под воду на реке Обь, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, несовершеннолетний оказался на краю полыньи и упал в воду. Другие детали инцидента пока не разглашаются, но известно, что в тот момент родителей с ним не было.

Спасатели продолжают поиски ребенка под водой, а на месте происшествия работают следователи.

«Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетний мальчик в Яковлевском районе Приморского края провалился под лёд на озере и погиб.