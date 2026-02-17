Сбой в «райском» отеле: Шестеро россиян пострадали при падении лифта на Пхукете

Ранее пара из России разбилась в ДТП с грузовиком в Таиланде. Антон и Елена (имена изменены) направлялись в открытый зоопарк Кхао Кхео, когда во время перестроения на их автомобиль на полной скорости врезался грузовик. Для транспортировки пары в Россию требуется специальный медицинский рейс, для которого необходимо выкупить 12 мест в самолёте для размещения носилок. Стоимость такой перевозки оценивается в 3−4 миллиона рублей, что является неподъёмной суммой для семьи. Друзья и коллеги пострадавших уже начали сбор средств на помощь.