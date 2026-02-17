Ричмонд
Сбой в «райском» отеле: Шестеро россиян пострадали при падении лифта на Пхукете

Обычное возвращение в номер обернулось экстренной госпитализацией для группы российских туристов, отдыхавших в отеле Tuana Hotels Casa Del Sol в районе пляжа Ката. Днем 16 февраля техническая неисправность лифта привела к травмированию шестерых человек, среди которых оказались двое мужчин и две женщины в возрасте от 43 до 46 лет, а также две несовершеннолетние девочки — 16 и 8 лет.

По данным Life.ru, инцидент произошёл в тот момент, когда компания зашла в кабину на первом этаже, планируя подняться на пятый. Следствие полагает, что почти сразу после старта система поддержки веса вышла из строя, в результате чего лифт резко просел и совершил жёсткую остановку на глубине около 30 сантиметров ниже уровня пола. Силы удара при этом хватило, чтобы все находившиеся внутри пассажиры получили повреждения.

В настоящее время эксперты выясняют точные причины технического отказа оборудования, а пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее пара из России разбилась в ДТП с грузовиком в Таиланде. Антон и Елена (имена изменены) направлялись в открытый зоопарк Кхао Кхео, когда во время перестроения на их автомобиль на полной скорости врезался грузовик. Для транспортировки пары в Россию требуется специальный медицинский рейс, для которого необходимо выкупить 12 мест в самолёте для размещения носилок. Стоимость такой перевозки оценивается в 3−4 миллиона рублей, что является неподъёмной суммой для семьи. Друзья и коллеги пострадавших уже начали сбор средств на помощь.

