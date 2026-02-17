Сбой в «райском» отеле: Шестеро россиян пострадали при падении лифта на Пхукете

По данным Life.ru, инцидент произошёл в тот момент, когда компания зашла в кабину на первом этаже, планируя подняться на пятый. Следствие полагает, что почти сразу после старта система поддержки веса вышла из строя, в результате чего лифт резко просел и совершил жёсткую остановку на глубине около 30 сантиметров ниже уровня пола. Силы удара при этом хватило, чтобы все находившиеся внутри пассажиры получили повреждения.
В настоящее время эксперты выясняют точные причины технического отказа оборудования, а пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Ранее пара из России разбилась в ДТП с грузовиком в Таиланде. Антон и Елена (имена изменены) направлялись в открытый зоопарк Кхао Кхео, когда во время перестроения на их автомобиль на полной скорости врезался грузовик. Для транспортировки пары в Россию требуется специальный медицинский рейс, для которого необходимо выкупить 12 мест в самолёте для размещения носилок. Стоимость такой перевозки оценивается в 3−4 миллиона рублей, что является неподъёмной суммой для семьи. Друзья и коллеги пострадавших уже начали сбор средств на помощь.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.