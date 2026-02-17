Ричмонд
В Воронежской области дома ушли под воду из-за прорыва дамбы

На фоне резкого потепления в зоне затопления оказались несколько районов Воронежской области.

Источник: Соцсети

В Воронежской Ольховатке 16 февраля произошел потоп. Под воду ушли десятки дворов. Местные жители сообщают о гибели домашних животных.

По предварительной информации, причиной ЧП стал прорыв частной дамбы на фоне резкого потепления, поскольку поток был очень бурным и все сносил на своем пути.

Также, по данным ГУ МЧС по региону, в зону подтопления попали населенные пункты Павловского, Новоусманского, Подгоренского, Ольховатского и Россошанского районов. Причинами такой ситуации спасатели считают несовершенство либо полное отсутствие ливневой канализации в сельской местности.

На местах затоплений проводят откачку талых вод силами местных администраций. Для разбора ситуации в правительстве региона под руководством губернатора Воронежской области прошло заседание КЧС и ОПБ. ГУ МЧС по региону продолжает отслеживать обстановку.