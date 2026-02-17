Ричмонд
Мужчина открыл огонь на хоккейной арене в Потакете и покончил с собой

В городе Потакет (штат Род-Айленд, США) произошла стрельба во время школьного хоккейного матча.

В городе Потакет (штат Род-Айленд, США) произошла стрельба во время школьного хоккейного матча. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент случился около 14:00 по местному времени, когда на ледовой арене проходила игра между командами двух школ. По данным полиции, 56-летний Роберт Дорган открыл огонь по членам своей семьи, находившимся на трибунах.

В результате были убиты мать его сына и ее брат. После этого стрелок покончил с собой. Еще три человека получили ранения и находятся в критическом состоянии.

Личность подозреваемого установлена. По информации New York Post, он был отцом одного из старшеклассников школы Норт-Провиденс, участвовавшего в турнире.

Свидетели сообщили, что отец другого игрока, также имевший при себе оружие, попытался остановить нападавшего. Полиция изъяла все оружие на месте происшествия.

Причины случившегося пока не называются. Расследование продолжается.

Читайте также: Один человек погиб и трое ранены после стрельбы у торгового центра в Балтиморе.

