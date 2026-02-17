Мужчина открыл огонь на хоккейной арене в Потакете и покончил с собой

В городе Потакет (штат Род-Айленд, США) произошла стрельба во время школьного хоккейного матча. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент случился около 14:00 по местному времени, когда на ледовой арене проходила игра между командами двух школ. По данным полиции, 56-летний Роберт Дорган открыл огонь по членам своей семьи, находившимся на трибунах.
В результате были убиты мать его сына и ее брат. После этого стрелок покончил с собой. Еще три человека получили ранения и находятся в критическом состоянии.
Личность подозреваемого установлена. По информации New York Post, он был отцом одного из старшеклассников школы Норт-Провиденс, участвовавшего в турнире.
Свидетели сообщили, что отец другого игрока, также имевший при себе оружие, попытался остановить нападавшего. Полиция изъяла все оружие на месте происшествия.
Причины случившегося пока не называются. Расследование продолжается.
Читайте также: Один человек погиб и трое ранены после стрельбы у торгового центра в Балтиморе.