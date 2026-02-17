Остриг и облил зеленкой: подробности убийства русской стюардессы в Дубае

25-летняя стюардесса из Санкт-Петербурга была жестоко убита 18 декабря 2025 года в отеле Дубая. По версии следствия, преступление совершил её бывший молодой человек.
Как произошло убийство.
Тело девушки было обнаружено в пятизвёздочном отеле Voco Bonnington Dubai в эмирате Дубай.
Как сообщил заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артём Черненко, обвиняемый напал на потерпевшую в номере гостиницы и нанёс ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи и конечностей. От полученных ранений она скончалась на месте.
После убийства мужчина остриг ей волосы заранее принесёнными ножницами и облил тело зелёнкой.
Почему следствие считает преступление спланированным.
По данным СК, подозреваемый несколько дней выслеживал девушку на территории отеля, дважды пытался проникнуть в её номер и заранее принёс ножницы.
Во время обыска у мужчины была обнаружена расписка, согласно которой погибшая обязалась вернуть ему 500 тысяч рублей. Финансовый конфликт рассматривается как возможный мотив.
«У следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление», — заявил Артём Черненко.
Кто обвиняемый.
По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, по делу арестован 41-летний Альберт Морган.
Он был задержан в Петербурге в конце декабря 2025 года. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Что известно о погибшей.
По данным СМИ, убитой в Дубае стюардессой была Анастасия Никулина, 25-летняя жительница Санкт-Петербурга.
Анастасия работала бортпроводницей. В декабре 2025 года она прилетела в Дубай, где планировала трудоустроиться в одну из международных авиакомпаний.
Известно, что ранее она состояла в отношениях с обвиняемым, однако к моменту трагедии пара уже рассталась. По версии следствия, мужчина преследовал Анастасию и прибыл в Дубай вслед за ней.
В социальных сетях друзья и знакомые характеризовали её как жизнерадостного, целеустремлённого человека, мечтавшего о международной карьере. Коллеги отмечали, что она серьёзно относилась к работе и стремилась развиваться в профессии.
После гибели Анастасии в интернете появились многочисленные сообщения с соболезнованиями от друзей и знакомых. Многие писали, что она «не заслужила такой жестокой судьбы» и что её жизнь только начинала набирать обороты.