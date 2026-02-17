Ричмонд
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов в Череповце, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр города Роман Маслов.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«В одной из квартир жилого дома по адресу улица Гоголя, 29 произошёл взрыв бытового газа… По предварительным данным… 1 человек погиб… 1 человек пострадал… спасено 11 человек», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Как отметил Маслов, в настоящее время открытое горение локализовано и ликвидировано.

Позднее мэр Череповца добавил, что по результатам первичного обследования установлено, что в квартире произошел хлопок. При этом очаг возгорания находился не на кухне.

В результате инцидента отключен газ в 10 квартирах пятиэтажки. Стекла и рамы в окнах не повреждены.

На видео, опубликованным Масловым на его странице в соцсети «ВКонтакте», отмечается, что в результате инцидента погиб 92-летний хозяин квартиры, госпитализирована его дочь.