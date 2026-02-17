В Самаре младенец пострадал при падении наледи с крыши дома на коляску

Наледь с крыши дома упала на коляску с младенцем в Железнодорожном районе Самары, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в СУСК России по Самарской области.
Инцидент произошел накануне днем. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре Самарской области рассказали, что в коляске, на которую упала наледь, находился ребенок 2025 года рождения.
Напомним, в Нижнем Новгороде из-за падения наледи с крыши погибла 19-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.
В ХМАО 14 февраля снег с крыши хоккейного корта упал на двоих детей. Один подросток скончался.