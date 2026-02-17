ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве

«ГУ МВД России по городу Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) УК России. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов принимаются процессуальные решения», — добавляется в сообщении.