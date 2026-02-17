Ричмонд
ПВО России нейтрализовала массированную атаку 27 дронов от Крыма до Перми

Российские системы противовоздушной обороны провели масштабную операцию по перехвату украинских беспилотников в утренние часы 17 февраля. Согласно официальным сводкам Минобороны России, в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными расчётами было ликвидировано и перехвачено 27 аппаратов самолётного типа.

Представители военного ведомства уточнили, что основная часть целей — 15 единиц — была уничтожена над акваторией Черного моря. Особое внимание привлекло появление четырёх дронов в небе над Пермским краем, столько же аппаратов было нейтрализовано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были сбиты в Краснодарском крае, а один — в границах Белгородской области.

Также за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Чёрным и Азовским морями. Наибольшее количество дронов — 50 — сбили над акваторией Чёрного моря. 38 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 29 — над акваторией Азовского моря, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над Калужской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

