ПВО России нейтрализовала массированную атаку 27 дронов от Крыма до Перми

Представители военного ведомства уточнили, что основная часть целей — 15 единиц — была уничтожена над акваторией Черного моря. Особое внимание привлекло появление четырёх дронов в небе над Пермским краем, столько же аппаратов было нейтрализовано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были сбиты в Краснодарском крае, а один — в границах Белгородской области.
Также за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Чёрным и Азовским морями. Наибольшее количество дронов — 50 — сбили над акваторией Чёрного моря. 38 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 29 — над акваторией Азовского моря, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над Калужской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской областью.
