В Иркутской области осудили водителя автопоезда за смертельное ДТП с автобусом

В Иркутской области осудили 64-летнего водителя автопоезда за смертельное ДТП с автобусом. 27 декабря 2024 года мужчина управлял автопоездом, который был запрещен к эксплуатации. Он буксировал неисправный грузовик, у которого не работали световые приборы.
Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, на 144-м километре автодороги «Вилюй», в 20 километрах от села Покосное Братского района, он столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом «Тулун — Братск».
— В аварии пострадали несколько пассажиров автобуса, взрослый и ребенок погибли, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Суд назначил виновныму наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года. Осужденный частично признал свою вину.
