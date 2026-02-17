Ричмонд
В Иркутской области осудили водителя автопоезда за смертельное ДТП с автобусом

Мучжина буксировал неисправный грузовик, у которого не работали световые приборы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области осудили 64-летнего водителя автопоезда за смертельное ДТП с автобусом. 27 декабря 2024 года мужчина управлял автопоездом, который был запрещен к эксплуатации. Он буксировал неисправный грузовик, у которого не работали световые приборы.

В аварии пострадали несколько пассажиров автобуса СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, на 144-м километре автодороги «Вилюй», в 20 километрах от села Покосное Братского района, он столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом «Тулун — Братск».

— В аварии пострадали несколько пассажиров автобуса, взрослый и ребенок погибли, — пояснили в пресс-службе ведомства.

ДТП с рейсовым автоубсом произошло в 20 километрах от села Покосное Братского района СУ СКР по Иркутской области.

Суд назначил виновныму наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года. Осужденный частично признал свою вину.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что глыбы льда и снега рухнули с крыши на женщину, когда она шла в аптеку. Это произошло в Чите. Пострадавшей выплатят 100 тысяч рублей компенсации за травмы руки и головы. Подробнее.