Приезжий украл строительное оборудование на миллион с объекта в Подмосковье

Иностранец вместе с напарником пробрался на стройку на Угольной улице в Мытищах и украл оттуда геодезический лазер и две электронные платы для гидравлического насоса стоимостью свыше одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.