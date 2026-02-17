Приезжий украл строительное оборудование на миллион с объекта в Подмосковье

Иностранец вместе с напарником пробрался на стройку на Угольной улице в Мытищах и украл оттуда геодезический лазер и две электронные платы для гидравлического насоса стоимостью свыше одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По данным следствия, ночью двое злоумышленников проникли на стройплощадку на улице Угольной. Взломав окно складского контейнера, они похитили геодезический лазер и две электронные платы для гидравлического насоса. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался мужчина, работавший на этой стройке. Похищенное оборудование нашли в его бытовке. Полицейские продолжают искать соучастника преступления. В отношении 24-летнего задержанного иностранца возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.
В октябре 2025-го житель Сергиева Посада украл из частного дома стройматериалы и электроинструменты на более чем миллион рублей. Силовики задержали мужчину. В ходе допроса они выяснили, что подозреваемый был ранее судим. В его отношении завели новое уголовное дело и отправили в СИЗО.