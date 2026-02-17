Подростки заманили на пляж в Британии мужчину и забили его насмерть камнями

Трое подростков из Великобритании признаны виновными в непредумышленном убийстве 49-летнего Александра Кэшфорда, они заманили его на пляж, где забили до смерти камнями и бутылками, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, мужчина дал свой номер 16-летней девушке и стал с ней переписываться. В свою очередь, с ее стороны переписку вели друзья — мальчики 15 и 16 лет. Кэшфорд спрашивал любит, ли девушка шампанское, и заявлял, что хочет ее поцеловать, после чего подростки заманили его на пляж.
Сначала мужчина действительно встретился с девочкой, за ними шли ее друзья, потом они напали на него сзади с бутылкой и начали забрасывать камнями, называя его «педофилом».
«Эти трое обвиняемых случайно встретились с мистером Кэшфордом. Однако то, что произошло после этого, не было случайностью. Они были настолько возмущены его интересом к Сиенне, что намеренно спланировали нападение на него. Это была совместная атака, в которой каждый из них сыграл важную роль», — заявила прокурор Кейт Блюмгарт.
Как показала экспертиза, у Кэшфорда были травмы лица и головы, ушибы на конечностях и теле, а также несколько сломанных ребер, которые проткнули легкое.
Трое подростков признаны виновными в непредумышленном убийстве, однако приговор им озвучат позже.
Ранее стало известно, что банды подростков несколько месяцев терроризируют тихий британский город.