Подростки заманили на пляж в Британии мужчину и забили его насмерть камнями

Подростки, среди которых — девочка, заманили мужчину на пляж в Британии и забили его до смерти камнями и бутылками. По их мнению, погибший был педофилом.

Трое подростков из Великобритании признаны виновными в непредумышленном убийстве 49-летнего Александра Кэшфорда, они заманили его на пляж, где забили до смерти камнями и бутылками, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, мужчина дал свой номер 16-летней девушке и стал с ней переписываться. В свою очередь, с ее стороны переписку вели друзья — мальчики 15 и 16 лет. Кэшфорд спрашивал любит, ли девушка шампанское, и заявлял, что хочет ее поцеловать, после чего подростки заманили его на пляж.

Сначала мужчина действительно встретился с девочкой, за ними шли ее друзья, потом они напали на него сзади с бутылкой и начали забрасывать камнями, называя его «педофилом».

«Эти трое обвиняемых случайно встретились с мистером Кэшфордом. Однако то, что произошло после этого, не было случайностью. Они были настолько возмущены его интересом к Сиенне, что намеренно спланировали нападение на него. Это была совместная атака, в которой каждый из них сыграл важную роль», — заявила прокурор Кейт Блюмгарт.

Как показала экспертиза, у Кэшфорда были травмы лица и головы, ушибы на конечностях и теле, а также несколько сломанных ребер, которые проткнули легкое.

Трое подростков признаны виновными в непредумышленном убийстве, однако приговор им озвучат позже.

Ранее стало известно, что банды подростков несколько месяцев терроризируют тихий британский город.