Подростки заманили на пляж в Британии мужчину и забили его насмерть камнями

«Эти трое обвиняемых случайно встретились с мистером Кэшфордом. Однако то, что произошло после этого, не было случайностью. Они были настолько возмущены его интересом к Сиенне, что намеренно спланировали нападение на него. Это была совместная атака, в которой каждый из них сыграл важную роль», — заявила прокурор Кейт Блюмгарт.