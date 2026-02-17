В аэропорту Челябинска «умные» камеры вычислили сутенершу в федеральном розыске

В международном аэропорту Челябинска «умные» камеры вычислили сутенершу в федеральном розыске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 36-летнюю женщину опознали камеры системы биометрической идентификации, соответствующее оповещение поступило в дежурную часть линейного отдела полиции, после чего еа место выдвинулся наряд ППСП, который и задержал пассажирку.
Выяснилось, что в сентябре 2025 года отделом МВД в Евпатории в отношении челябинки было возбуждено уголовное дело по статье 241 (содержание притонов для занятия проституцией).
Известно, что в Республике Крым женщину подозревают в организации деятельности массажного салона, оказывавшего своим клиентам услуги специфического характера.
В рамках досудебного разбирательства фигурантка не явилась на вызов к дознавателю, 24 января 2026 года ее объявили в федеральный розыск.
«До передачи беглянки инициаторам розыска ее поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.