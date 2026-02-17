Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Челябинска «умные» камеры вычислили сутенершу в федеральном розыске

Сопротивления при задержании женщина не оказала, пояснила, что планировала улететь в Москву.

В международном аэропорту Челябинска «умные» камеры вычислили сутенершу в федеральном розыске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 36-летнюю женщину опознали камеры системы биометрической идентификации, соответствующее оповещение поступило в дежурную часть линейного отдела полиции, после чего еа место выдвинулся наряд ППСП, который и задержал пассажирку.

Выяснилось, что в сентябре 2025 года отделом МВД в Евпатории в отношении челябинки было возбуждено уголовное дело по статье 241 (содержание притонов для занятия проституцией).

Известно, что в Республике Крым женщину подозревают в организации деятельности массажного салона, оказывавшего своим клиентам услуги специфического характера.

В рамках досудебного разбирательства фигурантка не явилась на вызов к дознавателю, 24 января 2026 года ее объявили в федеральный розыск.

«До передачи беглянки инициаторам розыска ее поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.