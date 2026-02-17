Ричмонд
Задержан водитель грузовика, сбивший насмерть 15-летнюю девочку в Дудинке

В Дудинке задержан водитель грузовика, который насмерть сбил 15-летнюю школьницу.

В Дудинке задержан водитель грузовика, который насмерть сбил 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

46-летний мужчина выезжал из гаражного массива, не заметил девочку и совершил наезд. От полученных травм девочка умерла на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Петербурге водителя попавшего в аварию авто сбила насмерть проезжавшая машина.

