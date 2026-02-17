Ричмонд
Новосибирца арестовали за избиение и удержание сожительницы в квартире

Суд арестовал новосибирца на два месяца — до 16 апреля 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Калининский районный суд Новосибирска отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном лишении свободы своей сожительницы. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

По версии следствия, утром 16 февраля ранее судимый мужчина во время ссоры в квартире на улице Курчатова сломал женщине нос, а затем запретил ей выходить из дома. В ходе конфликта он также поджёг мебель и вещи в квартире.

