Новосибирца арестовали за избиение и удержание сожительницы в квартире

Калининский районный суд Новосибирска отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном лишении свободы своей сожительницы. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
По версии следствия, утром 16 февраля ранее судимый мужчина во время ссоры в квартире на улице Курчатова сломал женщине нос, а затем запретил ей выходить из дома. В ходе конфликта он также поджёг мебель и вещи в квартире.
Суд арестовал новосибирца на два месяца — до 16 апреля 2026 года.