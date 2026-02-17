Ричмонд
Как шрапнель: ВСУ бьют по Крыму и Севастополю дронами с металлическими шариками

ВСУ используют для налётов на Севастополь беспилотники, начинённые металлическими шариками. Их фото публикует губернатор Михаил Развожаев. По его словам, этот БПЛА сдетонировал в одном из дворов на улице Гоголя.

«Металлические шарики действуют как шрапнель. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба людям, автомобилям и домам», — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Развожаева, из-за этого в дворе, где произошла детонация, повреждено много автомобилей и окон. Пострадавших нет.

Напомним, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 151 украинский беспилотник. Больше всего дронов сбили над Чёрным морем — 50.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

