Как шрапнель: ВСУ бьют по Крыму и Севастополю дронами с металлическими шариками

«Металлические шарики действуют как шрапнель. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба людям, автомобилям и домам», — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Развожаева, из-за этого в дворе, где произошла детонация, повреждено много автомобилей и окон. Пострадавших нет.
Напомним, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 151 украинский беспилотник. Больше всего дронов сбили над Чёрным морем — 50.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.