Три самолета, направлявшихся в Уфу, перенаправили на другие аэродромы

Тем временем Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Уфы и Чебоксар. Сегодня в этих авиаузлах зафиксированы задержки рейсов по разным причинам. На местах работают транспортные прокуроры, которые следят, чтобы пассажирам вовремя предоставляли все положенные услуги согласно авиационным правилам.