Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде

— Один из фигурантов, действуя из корыстных побуждений и в нарушение требований законодательства, обладая организаторскими способностями, решил создать организованную группу для незаконного проведения азартных игр. К противоправной деятельности он привлек еще четверых местных жителей, распределив между ними роли и обязанности, — уточнили в Следкоме.