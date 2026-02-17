Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде

Игровая площадка функционировала с осени 2025 года и по настоящее время в Дзержинском районе на ул. Землянского.
— Один из фигурантов, действуя из корыстных побуждений и в нарушение требований законодательства, обладая организаторскими способностями, решил создать организованную группу для незаконного проведения азартных игр. К противоправной деятельности он привлек еще четверых местных жителей, распределив между ними роли и обязанности, — уточнили в Следкоме.
Участники преступной деятельности подпольно проводили игры в карточный покер.
Во время обыска силовики изъяли у владельцев подпольного казино игровое оборудование, а также документы.
Отметим, свою вину фигуранты признали. В настоящее время следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.