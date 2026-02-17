Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске младенец чуть не погиб, вдохнув наращенный ноготь матери

Сообщается, что малыш, которому всего 10 месяцев, был доставлен в ЧОДКБ с серьезными проблемами с дыханием.

«Мама рассказала, что ребенок мог подавиться собачьим кормом. Это было явно что-то крупное, что мешало ему вдохнуть», — рассказала эндоскопист Наталья Степанова.

Врачи увидели, что в голосовой щели находится инородное тело. Визуально и по тактильным ощущениям это был плотный и твердый объект, похожий на кость. Он закрывал просвет голосовой щели на ⅘, оставался лишь маленький свободный участок.

«Я много чего повидала, много лет работаю в больнице. Но такие случаи — это каждый раз плюс одна фобия. Было очень напряженно. Ведь понимаешь, если сейчас не достать эту кость или неправильно повернуть, то ребенок погибнет», — отметила врач.

Достать объект гибким эндоскопом не удалось, инструменты соскакивали и не могли прочно захватить край инородного тела. Поэтому врачи приняли решение использовать ригидную бронхоскопию.

Специалисты выполнили интубацию, подняли ларингоскопом надгортанник, чтобы улучшить визуализацию объекта, и с помощью жестких щипцов вытащили плотно застрявший предмет через голосовую щель.

«Вытащили и обалдели — это наращенный ноготь. Как это тело вдохнуть? Фантастика, как он не задохнулся», — добавила Наталья Степанова.

Благодаря быстрой реакции медицинского персонала ребенка удалось спасти. После эндоскопии ночь он провел в реанимации, а после переведен в отделение для дальнейшего наблюдения.