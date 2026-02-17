Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские врачи борются за зрение юного любителя опытов из интернета

Химическая реакция вышла из-под контроля.

Источник: Freepik

В Клиническую офтальмологическую больницу им. В. П. Выходцева поступил 14-летний мальчик с тяжелыми химическими ожогами глаз и лица. Травму он получил, пытаясь воспроизвести эксперимент, увиденный в социальных сетях. Об этом рассказал министр здравоохранения Омской области.

Подростки нашли инструкцию в интернете и подготовили необходимые ингредиенты. Однако химическая реакция вышла из-под контроля, произошел выброс едких веществ.

Врачи поясняют, что щелочные ожоги особенно опасны. В отличие от других повреждений, щелочь быстро проникает в глубокие слои тканей, и разрушительный процесс продолжается даже спустя время после контакта. Внешне ожог может не выглядеть критичным, но последствия для структур глаза становятся тяжелыми.

Сейчас подросток проходит длительное лечение. Несмотря на усилия специалистов, у мальчика диагностирована частичная потеря зрения. Медики продолжают бороться за его здоровье и делают все возможное для восстановления зрительных функций, однако прогнозы остаются осторожными.

Медицинские работники призывают родителей обратить внимание на опасность подобных экспериментов. В интернете демонстрируется только зрелищная сторона опытов, но не показываются реальные последствия: серьезные травмы, ожоги и угроза инвалидности.

Ранее мы сообщали, что в Омске врачи вернули зрение семимесячному малышу.