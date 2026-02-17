Омские врачи борются за зрение юного любителя опытов из интернета

Врачи поясняют, что щелочные ожоги особенно опасны. В отличие от других повреждений, щелочь быстро проникает в глубокие слои тканей, и разрушительный процесс продолжается даже спустя время после контакта. Внешне ожог может не выглядеть критичным, но последствия для структур глаза становятся тяжелыми.