Омские врачи борются за зрение юного любителя опытов из интернета

В Клиническую офтальмологическую больницу им. В. П. Выходцева поступил 14-летний мальчик с тяжелыми химическими ожогами глаз и лица. Травму он получил, пытаясь воспроизвести эксперимент, увиденный в социальных сетях. Об этом рассказал министр здравоохранения Омской области.
Подростки нашли инструкцию в интернете и подготовили необходимые ингредиенты. Однако химическая реакция вышла из-под контроля, произошел выброс едких веществ.
Врачи поясняют, что щелочные ожоги особенно опасны. В отличие от других повреждений, щелочь быстро проникает в глубокие слои тканей, и разрушительный процесс продолжается даже спустя время после контакта. Внешне ожог может не выглядеть критичным, но последствия для структур глаза становятся тяжелыми.
Сейчас подросток проходит длительное лечение. Несмотря на усилия специалистов, у мальчика диагностирована частичная потеря зрения. Медики продолжают бороться за его здоровье и делают все возможное для восстановления зрительных функций, однако прогнозы остаются осторожными.
Медицинские работники призывают родителей обратить внимание на опасность подобных экспериментов. В интернете демонстрируется только зрелищная сторона опытов, но не показываются реальные последствия: серьезные травмы, ожоги и угроза инвалидности.
