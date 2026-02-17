Жителям Левобережья омичка собиралась продать 1,2 килограмма сильных наркотиков

Крупную партию опаснейших наркотических веществ — героина и метадона, изъяли сотрудники полиции у 39-летней омички. Дама «работала» по Левобережью, закапывая наркотики в специальные тайники.
Омские оперативники разрушили криминальный бизнес 39-летней омички, проживающей на улице Волгоградская. Предприимчивая дама выбрала для себя свой родной левобережный район для распространения смертельного зелья среди местного населения. Ее неправедное дело было прервано сотрудниками полиции, которые задержали женщину на улице Дианова как раз в тот момент, когда она заботливо копала лунку в земле для закладки в этот своеобразный «тайник» пакетик с наркотиком для очередного наркомана. Дома у женщины была обнаружена крупная партия героина и метадона, общим весом в 1,2 килограмма.
На допросе омича рассказала, что занимается криминальным бизнесом уже несколько месяцев, устроившись в нелегальный интернет-магазин, торгующий наркотиками. Теперь женщину, травившую жителей Левобережья, ждет суд и очень внушительный тюремный срок — от 15 лет до пожизненного.