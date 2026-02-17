Задержанный житель Кубани собирал деньги для ВСУ, рассказали в ФСБ

По данным УФСБ, житель Краснодара 1985 года рождения, будучи сторонником радикальной украинской идеологии, администрировал чат в Telegram, в котором состояли представители украинских спецслужб. Там он опубликовал собранные им персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.