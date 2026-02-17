В Башкирии нетрезвый подросток за рулем «ВАЗ-2110» спровоцировал погоню

По данным ГАИ РБ, после продолжительного преследования машину остановили в селе Мраково. За рулем оказался несовершеннолетний местный житель: все его поведение говорило о том, что он «под градусом». В присутствии законных представителей подросток отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
В отношении несовершеннолетнего были составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования лицом, не имеющим права управления; неповиновение законному требованию об остановке; выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора.
Родителей подростка также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Автомобиль поместили на спецстоянку.