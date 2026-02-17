В Башкирии нетрезвый подросток за рулем «ВАЗ-2110» спровоцировал погоню

По данным ГАИ РБ, после продолжительного преследования машину остановили в селе Мраково. За рулем оказался несовершеннолетний местный житель: все его поведение говорило о том, что он «под градусом». В присутствии законных представителей подросток отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.