«Слили» полмиллиона: в Дальнегорске будут судить 10 человек за хищение топлива с АЗС

Группа работников нефтяной компании в течение полугода «сливала» бензин с АЗС, подделывая документы.

Источник: PrimaMedia.ru

Десять жителей Дальнегорска предстанут перед судом за хищение нефтепродуктов с автозаправок, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2023 года обвиняемые, являясь работниками одной из региональных нефтяных компаний, совершали хищение нефтепродуктов на двух автозаправочных станциях в Дальнегорске путем внесения недостоверных сведений в официальную документацию компании. Противоправными действиями фигурантов нефтяной компании причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В качестве обеспечительной меры на имущество фигурантов наложен арест, а компания уже заявила гражданский иск. Дело передано в Дальнегорский районный суд.

Напомним, стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на самых популярных АЗС Приморья в январе 2026 года выросла более чем на рубль за литр по отношению к концу декабря 2025 года. Дизтопливо подорожало более значительно — почти на три рубля.