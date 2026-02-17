Прокуратура потребовала изъять у экс-полицейского из Петербурга дом и машину

Прокуратура через суд требует обратить в доход государства имущество семьи бывшего начальника отделения экономической полиции Юрия Шуравина и его жены. Повод — несоответствие расходов официальным доходам.
— С 2010 по 2020 год семья задекларировала чуть больше 59 млн рублей законных доходов. Но на покупку недвижимости и машин они потратили почти столько же — около 59 млн рублей. На жизнь, по мнению прокуроров, денег просто не оставалось. Это сочли признаком коррупции, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Под обращение в доход государства попали земельный участок с домом в Ленинградской области, автомобиль Mercedes-Benz GLE 2017 года, а также деньги, эквивалентные стоимости квартиры на Свердловской набережной площадью 182 квадратных метра — 38 млн рублей.
Напомним, весной прошлого года Юрия Шуравина задержали сотрудники собственной безопасности главка. Его подозревают в получении взятки от торговца табаком. Дело завели и на его коллегу, начальника 9 отдела полиции Сергея Волкова. Теперь к уголовному преследованию добавился и имущественный иск.