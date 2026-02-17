Разбой по ночам: в Ташкентской области задержаны двое 18-летних нападавших

В одном из эпизодов в Янгиюльском районе парни подошли к 29-летнему водителю автомобиля «Дамас», который стоял припаркованным возле дома. На опубликованном видео видно, как один из них, чтобы запугать мужчину, пытается разбить несколько стёкол автомобиля железным прутом.
После этого злоумышленники начали угрожать водителю нанесением телесных повреждений и потребовали передать им ценности. Под давлением угроз мужчина отдал мобильный телефон, денежные средства и банковскую карту. Затем нападавшие скрылись с места преступления.
Во время нападения парни были в капюшонах и медицинских масках. Судя по всему, они рассчитывали, что таким образом смогут избежать опознания и ответственности. Однако правоохранительным органам удалось установить их личности и задержать подозреваемых.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части второй статьи 164 (разбой) Уголовного кодекса. Следствию предстоит выяснить, причастны ли молодые люди к другим аналогичным нападениям.
Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.