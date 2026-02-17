ФСБ задержала жителя Краснодара, передававшего Киеву данные участников СВО

Как установили оперативники, задержанный 1985 года рождения являлся сторонником «радикальной украинской идеологии». Для реализации своих целей краснодарец администрировал чат в мессенджере Telegram, где публиковал собранные им персональные данные военнослужащих Министерства обороны РФ, участвующих в боевых действиях. Участниками данного сообщества были в том числе сотрудники спецслужб Украины.