ФСБ задержала жителя Краснодара, передававшего Киеву данные участников СВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодаре местного жителя, который собирал информацию об участниках специальной военной операции и передавал ее представителям украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Как установили оперативники, задержанный 1985 года рождения являлся сторонником «радикальной украинской идеологии». Для реализации своих целей краснодарец администрировал чат в мессенджере Telegram, где публиковал собранные им персональные данные военнослужащих Министерства обороны РФ, участвующих в боевых действиях. Участниками данного сообщества были в том числе сотрудники спецслужб Украины.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела сразу по пяти статьям УК РФ, включая «Государственная измена» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
В ведомстве подчеркнули, что максимальное наказание для фигуранта предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.