В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу

«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… По результатам проведенных следственных действий следователями был установлен организатор преступной схемы — председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых. Он задержан в аэропорту “Пулково” при попытке вылететь из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что группа сотрудников комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций — участникам государственного заказа, обеспечив им победу в проводимых конкурсах и заключение государственных контрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований.
Шестого февраля, следствием был привлечен к уголовной ответственности занимающий должность начальника отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Егор Леонов, которому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.