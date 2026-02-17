В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу

«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… По результатам проведенных следственных действий следователями был установлен организатор преступной схемы — председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых. Он задержан в аэропорту “Пулково” при попытке вылететь из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.