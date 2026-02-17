Таможенники обнаружили 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая

В ФТС пояснили, что два почтовых отправления были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. В них находились заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней, которые были расфасованы в 235 zip-пакетов. При этом в документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения.