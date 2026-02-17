Таможенники обнаружили 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая

«Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили 30 кг радиоактивных бусин для изготовления бижутерии в посылках из Китая. Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз», — говорится в сообщении.
В ФТС пояснили, что два почтовых отправления были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. В них находились заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней, которые были расфасованы в 235 zip-пакетов. При этом в документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения.
«После срабатывания средств радиационного контроля проверка показала, что на поверхности упаковок уровень ионизирующего излучения составляет 1,23 мкЗв/ч. Спектрометрический анализ выявил в предметах содержание радиоактивного изотопа торий-232 (Th-232) и бета-частиц», — уточнили в ведомстве.
Таможенники отказали в выпуске товара. Посылки возвращены в страну отправления.