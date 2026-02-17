Ричмонд
В Башкирии школа заплатит за травму ребенка в спортзале

Прокуратура Шаранского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее сына.

Источник: ИА Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2024 года во время занятия по баскетболу в спортивном зале одной из школ мальчик получил травму в виде закрытого перелома ключицы. Его здоровью был причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав выплатить матери пострадавшего 100 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.