На 1,3 миллиона рублей обманули мошенники сотрудницу омской скорой помощи

Очередная омичка финансово пострадала от накатанной схемы телефонных мошенников. Молодую сотрудницу службы скорой помощи традиционно запугали после того, как она сообщила звонившему код из смс.
Звонок из якобы налоговой службы заставил волноваться 24-летнюю омичку, так как дело касалось ее банковского счета, на котором она хранила все сбережения. Ее ошибкой стала безусловная вера звонившему — как ему самому, так и названной им должности. По итогу долгих переговоров, с подключением к диалогу «сотрудника» Центробанка, омичка свято уверила, что спасением денег, которые она так долго копила, станет перевод их в проверенное место — на названный неизвестным собеседником «безопасный» счет. Так все ее деньги, в размере 1 324 000 рублей, оказались у мошенников.