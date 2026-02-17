На 1,3 миллиона рублей обманули мошенники сотрудницу омской скорой помощи

Звонок из якобы налоговой службы заставил волноваться 24-летнюю омичку, так как дело касалось ее банковского счета, на котором она хранила все сбережения. Ее ошибкой стала безусловная вера звонившему — как ему самому, так и названной им должности. По итогу долгих переговоров, с подключением к диалогу «сотрудника» Центробанка, омичка свято уверила, что спасением денег, которые она так долго копила, станет перевод их в проверенное место — на названный неизвестным собеседником «безопасный» счет. Так все ее деньги, в размере 1 324 000 рублей, оказались у мошенников.