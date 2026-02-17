В Самаре отложили рассмотрение апелляции по делу об отравлении «Мистером Сидром»

В зале суда фигуранты не присутствовали. Они участвовали в заседании по видеосвязи. Артем Айрапетян, как и прежде, решил скрыть свое лицо за черной маской. Ожидалось, что процесс займет несколько часов, но все завершилось раньше. Решение по апелляции сегодня так и не было принято.