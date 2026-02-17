В Самаре отложили рассмотрение апелляции по делу об отравлении «Мистером Сидром»

Во вторник, 17 февраля 2026 года, в Самарском областном суде состоялось заседание по делу о массовом отравлении «Мистером Сидром». Поводом стала апелляция, которую подали производитель напитка, убившего 50 человек в разных регионах страны, Анар Гусейнов и поставщик метилового спирта Артем Айрапетян. Они посчитали ранее вынесенный приговор слишком суровым.
В зале суда фигуранты не присутствовали. Они участвовали в заседании по видеосвязи. Артем Айрапетян, как и прежде, решил скрыть свое лицо за черной маской. Ожидалось, что процесс займет несколько часов, но все завершилось раньше. Решение по апелляции сегодня так и не было принято.
«Судебное заседание отложили, чтобы дать возможность сторонам ознакомиться с дополнительной апелляционной жалобой, которая поступила 12 февраля», — сообщает корреспондент «КП-Самара» из суда.
Заседание решили перенести на первую половину марта. Его планируют растянуть на четыре дня: 5−6 и