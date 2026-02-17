Двое пострадали в массовом ДТП на трассе под Волгоградом в сильный туман

Двое раненых оказались в больнице в результате массового ДТП с участием трех машин на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе. Это случилось 17 февраля около 7 утра, на дороге был очень сильный туман. По предварительной версии полиции, 67-летний водитель на «Ладе Весте» выехал на встречку и столкнулся с двигавшейся навстречу «Ауди 100», а затем ударил ехавшую впереди «Вольво».