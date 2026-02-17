Ричмонд
Двое пострадали в массовом ДТП на трассе под Волгоградом в сильный туман

В Камышинском районе столкнулись три авто.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Двое раненых оказались в больнице в результате массового ДТП с участием трех машин на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе. Это случилось 17 февраля около 7 утра, на дороге был очень сильный туман. По предварительной версии полиции, 67-летний водитель на «Ладе Весте» выехал на встречку и столкнулся с двигавшейся навстречу «Ауди 100», а затем ударил ехавшую впереди «Вольво».

В обстоятельствах аварии еще разбираются Госавтоинспекторы. Известно, что с места аварии в больницу доставили двух пострадавших. Это водители «Лады» и «Ауди».