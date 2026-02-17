Ричмонд
В Башкирии экс-заведующая детсадом ответит за махинации с премиями

Она обвиняется по статье «превышение должностных полномочий».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, заведующая детсадом изготовила приказы о поощрении работников и передала их в бухгалтерию для начисления стимулирующих выплат. После получения премии часть денег подчиненных по ее требованию передавали руководителю. Всего обвиняемая получила от четверых сотрудников свыше 630 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе сотрудника УК оштрафовали за инцидент с ветераном СВО.