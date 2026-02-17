В Башкирии экс-заведующая детсадом ответит за махинации с премиями

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, заведующая детсадом изготовила приказы о поощрении работников и передала их в бухгалтерию для начисления стимулирующих выплат. После получения премии часть денег подчиненных по ее требованию передавали руководителю. Всего обвиняемая получила от четверых сотрудников свыше 630 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.