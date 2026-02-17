Ричмонд
В Ростове-на-Дону проверили свалку с рыбой

Поводом для проверки стали сообщения в интернете.

Источник: Правительство Ростовской области

Специалисты министерства природных ресурсов Ростовской области нашли в Советском районе города несанкционированную свалку биологических отходов.

16 февраля эколог выехал на на улицу Малиновского и подтвердил: там действительно скопились отходы рыбы. Местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах и антисанитарию в этом районе.

Важный нюанс: такие отходы не входят в официальный федеральный перечень контролируемых отходов, поэтому министерство не может напрямую повлиять на ситуацию. Однако есть основания полагать, что свалка нарушает санитарные нормы (СанПиН).

Поэтому все материалы и публикация из сети, и акт выездной проверки уже переданы в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области и Управление ветеринарии по Ростовской области.

Именно эти службы уполномочены провести проверку, оценить риски для здоровья людей и при необходимости принять меры от штрафа до организации вывоза и утилизации отходов.

Минприроды региона призывает жителей сообщать о подобных нарушениях через официальные каналы: чем быстрее информация попадёт к специалистам, тем оперативнее удастся устранить угрозу для экологии и здоровья горожан.