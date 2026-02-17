Трехлетнего ребенка, похищенного в Украине, нашли в Молдове: Девочку украл собственный отец в октябре 2025 года во время развода

отрудники Южного регионального управления Генерального инспектората по миграции установили местонахождение трехлетнего ребенка, объявленного в международный розыск по каналам Интерпола. Ребенок был обнаружен на территории муниципия Кагул.
Девочку похитил собственный отец в октябре 2025 года на фоне сложного семейного конфликта и бракоразводного процесса.
«Ребенок был взят отцом с игровой площадки в Украине и незаконно вывезен из страны. Украинские власти заявили об исчезновении несовершеннолетнего и инициировали процедуры международного розыска» — сообщает Генеральный инспекторат по миграции.
В результате оперативных мероприятий удалось установить, где скрывается 43-летний мужчина с ребенком. Сегодня ребенка нашли и передали матери в полной безопасности.
Подозреваемый, обвиняемый в похищении, был задержан при содействии сотрудников Инспектората полиции Кагула. В настоящее время его поместили в изолятор полиции муниципия Кишинев. Молдавские правоохранители начали процедуру экстрадиции задержанного украинским властям для привлечения к ответственности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).