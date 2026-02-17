Ричмонд
Газовый баллон взорвался в палатке рыбака на водохранилище Дрозды

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Любитель зимней рыбной ловли был доставлен в больницу после того, как в его палатке на водохранилище Дрозды взорвался газовый баллон, сообщили во вторник в РГОО «Освод».

Источник: Telegram / ОСВОД Беларуси

«На водохранилище Дрозды во время рыбалки у рыболова взорвался газовый баллон внутри палатки», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что мужчина с ожогами был направлен в учреждение здравоохранения.

Накануне стало известно о еще одном ЧП на рыбалке — на минувших выходных на Вилейском водохранилище погибли двое рыбаков. По данным Следственного комитета, в палатке, установленной на льду вблизи деревни Чижевичи, были обнаружены тела 53-летнего минчанина и 51-летнего жителя Осиповичей. Предварительно установлено, что мужчины погибли из-за отравления угарным газом от отопительного прибора.