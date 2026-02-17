Газовый баллон взорвался в палатке рыбака на водохранилище Дрозды

Накануне стало известно о еще одном ЧП на рыбалке — на минувших выходных на Вилейском водохранилище погибли двое рыбаков. По данным Следственного комитета, в палатке, установленной на льду вблизи деревни Чижевичи, были обнаружены тела 53-летнего минчанина и 51-летнего жителя Осиповичей. Предварительно установлено, что мужчины погибли из-за отравления угарным газом от отопительного прибора.