Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника из нижегородского подразделения РЖД поймали на взятке за канцелярию

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители пресекли коррупционную схему в структуре РЖД. Под подозрение попал начальник одного из материально-технических подразделений Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава.

По версии следствия, находясь в Москве, чиновник договорился с поставщиком канцелярских товаров о выделении финансирования для закупок в подразделения железной дороги, в том числе в Нижегородской области. За свои услуги он получил взятку в размере более полумиллиона рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Сейчас оперативники выясняют, были ли у фигуранта сообщники и не причастен ли он к другим эпизодам.