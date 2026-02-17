Начальника из нижегородского подразделения РЖД поймали на взятке за канцелярию

Правоохранители пресекли коррупционную схему в структуре РЖД. Под подозрение попал начальник одного из материально-технических подразделений Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава.
По версии следствия, находясь в Москве, чиновник договорился с поставщиком канцелярских товаров о выделении финансирования для закупок в подразделения железной дороги, в том числе в Нижегородской области. За свои услуги он получил взятку в размере более полумиллиона рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Сейчас оперативники выясняют, были ли у фигуранта сообщники и не причастен ли он к другим эпизодам.