В Новосибирске пятые сутки ищут девочку, провалившуюся под лед на Оби

В Новосибирске пятый день продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая утонула в реке Обь. Ребенок провалился под лед 12 февраля напротив дома № 3 на улице Ясный берег. До сих пор обнаружить тело не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.