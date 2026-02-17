В Новосибирске пятые сутки ищут девочку, провалившуюся под лед на Оби

В Новосибирске пятый день продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая утонула в реке Обь. Ребенок провалился под лед 12 февраля напротив дома № 3 на улице Ясный берег. До сих пор обнаружить тело не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.
Спасатели работают ежедневно с момента происшествия. Задействованы все аварийно-спасательные формирования региона. В первые дни обследовали акваторию от Чернышевского спуска до острова Кудряш — 17 километров.
На аэросанях «Патруль» прочесывали открытую воду, визуально осматривали береговую линию. С помощью эхолота проверили промоины на льду, но поиски пока не дали результатов.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что СК возбудил дело после пропажи девочки на Оби в Новосибирске.