В аэропорту Пулково задержали главу комитета по госзаказу Санкт-Петербурга

В аэропорту Пулково при попытке вылететь из города задержан председатель комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Денис Толстых. СК считает его организатором преступной схемы. Возбуждено дело о превышении полномочий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Следственного комитета задержали председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и организации преступной схемы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, оперативники задержали Толстых в тот момент, когда он пытался покинуть Санкт-Петербург. В отношении чиновника расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Следователи Второго управления по расследованию особо важных дел установили, что Денис Толстых является организатором преступной схемы, но детали в интересах следствия пока не раскрываются.

Как пишет «Фонтанка», ранее уже был арестован начальник отдела закупок комитета Егор Леонов. Суд отправил чиновника под стражу 6 февраля.