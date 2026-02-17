В аэропорту Пулково задержали главу комитета по госзаказу Санкт-Петербурга

Сотрудники Следственного комитета задержали председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и организации преступной схемы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, оперативники задержали Толстых в тот момент, когда он пытался покинуть Санкт-Петербург. В отношении чиновника расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Следователи Второго управления по расследованию особо важных дел установили, что Денис Толстых является организатором преступной схемы, но детали в интересах следствия пока не раскрываются.
Как пишет «Фонтанка», ранее уже был арестован начальник отдела закупок комитета Егор Леонов. Суд отправил чиновника под стражу 6 февраля.