В Краснодаре разыскивают неизвестного за нападения в СНТ

В феврале этого года подозреваемый на автомобиле подъехал к несовершеннолетней и начал трогать ее, после чего скрылся с места происшествия. Через несколько дней тот же мужчина напал сзади на женщину и начал ее душить. Нападавший прекратил действия и ушел после того, как пострадавшая укусила его за запястье.