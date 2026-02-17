В Краснодаре разыскивают неизвестного за нападения в СНТ

В феврале этого года подозреваемый на автомобиле подъехал к несовершеннолетней и начал трогать ее, после чего скрылся с места происшествия. Через несколько дней тот же мужчина напал сзади на женщину и начал ее душить. Нападавший прекратил действия и ушел после того, как пострадавшая укусила его за запястье.
Сейчас по факту противоправных действий проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают личность водителя иномарки и мотивы его поступков. По завершении разбирательства будет вынесено процессуальное решение.