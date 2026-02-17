В Нижнем Новгороде задержали оператора нелегального сим-бокса

С мошенниками, предложившими ему дополнительный заработок, задержанный познакомился в интернете. За свою работу он получал 8 тыс. руб. в сутки. Уже установлено, что обнаруженный сим-бокс использовался для обмана как минимум одного жителя Санкт-Петербурга.