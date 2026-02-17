На Колыме членам ОПГ грозит до семи лет за незаконный оборот золота

«Действия участников организованной группы повлекли за собой истощение недр из-за утраты полезных ископаемых, вследствие чего причинили ущерб в размере свыше 92 миллионов рублей. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 58-летний руководитель нескольких золотодобывающих предприятий создал организованную преступную группу. Ее участники незаконно добывали промышленное золото на территории Магаданской области. Минеральное сырье фигуранты маскировали, смешивая с шлиховым золотом, легально добытым на одном из месторождений Ягоднинского округа. По фиктивным документам они отправляли смесь на специализированное предприятие для аффинажа.
Злоумышленникам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств) и ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.