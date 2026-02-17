На Колыме членам ОПГ грозит до семи лет за незаконный оборот золота

«Действия участников организованной группы повлекли за собой истощение недр из-за утраты полезных ископаемых, вследствие чего причинили ущерб в размере свыше 92 миллионов рублей. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.