Двое детей и трое полицейских пострадали в массовом ДТП на Пулковском шоссе

Число пострадавших в ночной аварии на Пулковском шоссе оказалось больше — помощь медиков потребовалась еще и двум детям. Информацию об этом уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Поздним вечером на Пулковском шоссе в районе обсерватории произошла серьезная авария. Сначала столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В легковушке ехали двое маленьких детей — девятимесячный малыш и восьмилетний ребенок. Оба получили легкие травмы, — пояснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. Пока полицейские оформляли ДТП, в одну из патрульных машин врезался мусоровоз. От удара служебный автомобиль втолкнуло во вторую полицейскую машину — они сложились «гармошкой».
Пострадали трое сотрудников МВД. Одного отвезли в больницу, двоих после осмотра отпустили лечиться домой. Ранее сообщалось об одном пострадавшем полицейском, но позже данные уточнили. Дети, к счастью, получили лишь легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.