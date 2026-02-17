Закон и порядок: в Алматы возбудили дело за сопротивление полицейским

Нарушитель не только мешал посетителям, но и оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции, передает DKNews.kz.
Нарушитель устроил дебош в заведении.
По данным полиции, один из посетителей развлекательного заведения нарушал тишину и покой граждан. В связи с этим на место был направлен полицейский наряд.
Прибывшим сотрудникам полиции мужчина не подчинился законным требованиям. Более того, он оказал сопротивление стражам порядка, находившимся при исполнении служебных обязанностей.
Возбуждено уголовное дело.
Правонарушителя доставили в управление полиции Алмалинского района. По итогам собранных материалов в отношении него возбуждено уголовное дело.
— Сопротивление сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей — это не просто нарушение порядка, а уголовно наказуемое деяние. Все законные требования полиции обязательны для исполнения. Подобные действия получают принципиальную правовую оценку, — резюмировал начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.
Полиция напомнила об ответственности.
В правоохранительных органах призвали граждан соблюдать общественный порядок в общественных местах. Также напомнили о необходимости неукоснительно выполнять законные требования сотрудников полиции.
Неподчинение и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов влекут уголовную ответственность.