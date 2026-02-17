Школьник напал с топором на сверстников: МВД указало на ответственность директоров школ

«Мы неоднократно предоставляли свое видение и рекомендации по этому вопросу. Вопрос касается министерства просвещения и создания условий для недопущения проноса оружия и колющих предметов. Со своей стороны, МВД уже дало рекомендации о том, как это должно осуществляться. Организована работа с охранными организациями, проведены инструктажи, проведены неоднократные встречи по этому вопросу. В то же время конкретная реализация остается за директорами школ: они сами решают, какую охрану нанять, как заключить договор и какие пункты включить в него, а также как организовать контроль. В первую очередь именно на директорах лежит ответственность за выполнение этих мер», — заявил в ответ Галым Саргулов.