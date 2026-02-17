Подростка, угнавшего такси в Казани, отправят под домашний арест

В Казани трое подростков вызвали такси, но в ходе поездки между ними и водителем возник конфликт, переросший в драку. После этого 16-летний парень сел за руль автомобиля и вместе с друзьями уехал, пока не попал в ДТП.
Как сообщили «КП-Казань» в Следкоме Татарстана, сегодня, 17 февраля, одного из юношей повезут на домашний арест. О судьбе двух остальных участников пока не сообщается.
Напомним, следственными органами СК России по республике возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Марату Дулкарнаеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее мы подробно рассказывали об этом инциденте. Трое подростков в Казани избили таксиста и угнали его автомобиль. Пострадавший обратился в полицию.