В аэропорту Кольцово задержали иностранца, пытавшегося провезти 7 кг наркотика

В отношении иностранца возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение установленных ограничений. Как рассказал начальник таможенного поста воздушной гавани Сергей Боровик, в 2026 году этот случай стал первой попыткой провезти крупную партию наркотика.