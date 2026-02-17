В аэропорту Кольцово задержали иностранца, пытавшегося провезти 7 кг наркотика

В Екатеринбурге 17 февраля 2026 года инспекторы таможенного поста в аэропорту Кольцово задержали иностранца, который пытался провезти в багаже 7,2 килограмма курительного наркотика. Мужчина прилетел в уральскую столицу из Намангана, Республика Узбекистан.
— Мужчина сообщил, что курительную смесь вез исключительно для себя, а о нормах перемещения через таможенную границу табачных изделий не знал, — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В отношении иностранца возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение установленных ограничений. Как рассказал начальник таможенного поста воздушной гавани Сергей Боровик, в 2026 году этот случай стал первой попыткой провезти крупную партию наркотика.
— В основном везут из Таджикистана и Узбекистана, — отметил Сергей Боровик.